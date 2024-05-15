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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

“يونيسف”: 1.7 مليون شخص نزحوا في قطاع غزة نصفهم من الأطفال

غزة
غزة

أكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة، “يونيسف”، أن هناك نحو 1.7 مليون شخص نزحوا في قطاع غزة نصفهم من الأطفال وكثير منهم نزحوا عدة مرات، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

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ودعت “يونيسف”، إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

بيان عاجل من يونيسف

وكانت حذرت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من أنّ الأطفال شمال قطاع غزة يموتون جوعا وعطشا.

وقالت راسل -على حسابها بمنصة إكس-: إنّ تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، “تؤكد أسوأ مخاوفها”.

وشدّدت على أنّ الأوضاع في غزة تستوجب تحركا عاجلا من العالم بأسره.

وفي وقت سابق الاثنين، أظهر تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن 70 بالمئة من سكان شمال قطاع غزة يواجهون “جوعا كارثيا”.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش حوالي 2.3 مليون فلسطيني؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود حوالي مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

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