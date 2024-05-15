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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دياز مطلوب في برشلونة.. وتشافي يفضله على هذا الثنائي

دياز
دياز

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع نجم ليفربول في الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز صفوفه للموسم الكروي الجديد، حيث بدأ النادي الكتالوني التخطيط سريعا للموسم الكروي الجديد.

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وخرج برشلونة بسجل "فارغ" هذا الموسم بعدما فشل في التتويج بأحد البطولات من الموسم الكروي الحالي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي، مطلوب في برشلونة رغم القيود المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

يهتم برشلونة بالعديد من اللاعبين في مركز الجناح الأيسر على رأسهم نيكو ويليامز وداني أولمو، لكن يعتبر دياز صاحب الأولوية بين اللاعبين في تلك القائمة بالنسبة لـ تشافي هيرنانديز ومساعديه.

ويملك دياز عقدا مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027، لكن يعاني مع الريدز من انتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة، بالإضافة لرحيل مدربه الألماني يورجن كلوب عن تدريب الفريق الإنجليزي.

وتابعت التقارير أن برشلونة ليس لديه الأموال في الوقت الحالي لإتمام صفقة دياز لكن يرغب في الحصول على سيولة من بيع أحد نجومه ليشتري النجم الكولومبي.
 

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