لويس دياز يرد على أنباء مفاوضات برشلونة لضمه

كشف لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي، حقيقة رحيله عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من هذا العام 2024.

وكان ليفربول قد خسر المنافسة على الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي خلال الموسم الجاري، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي جماهير الريدز.

تصريحات لويس دياز

تحدث دياز في تصريحات لوسائل الإعلام، حيث قال: "بالتأكيد، لقد نموت كثيرًا".

وتابع: "منذ بداية مسيرة كرة القدم الخاصة بي وحتى هذا اليوم، لدي شعور بإن لابد من أن أعيش كل تجربة في كل فريق مختلف".

وأكمل: "الانضمام إلى هذا النادي العظيم، ليفربول، يترك لك الكثير من الدروس".

وأكمل: "أنت تتعلم المزيد والمزيد لتصبح محترفًا، وأن تكون شخصًا أفضل، وأن تكون زميلًا جيدًا في الفريق ورجلًا جيدًا".

وأردف: "الحقيقة هي أنني سعيد جدًا بوجودي هنا، سنوات رائعة قادمة للنادي، ليس لدي أدنى شك في ذلك".

وأتم دياز تصريحاته: "بالنسبة لي، بالتأكيد سأسعى بشكل دائم أن أبذل قصارى جهدي، وأحاول دائمًا تقديم 100 في المائة، والتميز دائمًا في الملعب، وهو ما جئت هنا للقيام به، أنا دائمًا ممتن لله على كل فرصة".