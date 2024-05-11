إبراهيم دياز رجل مباراة ريال مدريد وغرناطة

حصد المغربي إبراهيم دياز نجم ريال مدريد جائزة المباراة أمام غرناطة، بعد تألقه في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على غرناطة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

أحرز فيران جارسيا لاعب ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 38 قبل أن يسجل أردا جولر ثاني الأهداف قبل نهاية الشوط الأول، ليتقدم الملكي بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

ثم في الشوط الثاني سجل المغربي إبراهيم دياز هدفين في شباك غرناطة الذي هبط رسميا بعد خسارته لمباراة اليوم، وجاءت أهداف اللاعب في الدقائق 49، و58 على نحو الترتيب، ليفوز الملكي برباعية نظيفة.

ترتيب ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني:

رفع ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني رصيده إلى 90 نقطة خلفه جيرونا برصيد 75 نقطة، فيما يأتي غرناطة في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة الذي هبط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى مع ألميريا المتذيل.