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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم دياز يمنح ريال مدريد التقدم أمام قادش

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز

نجح ريال مدريد في تسجيل هدف التقدم في شباك نظيره قادش، ضمن منافسات الجولة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

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اتلتيكو مدريد يتفوق على ريال مدريد في صراع ضم المدافع الشاب

جاء هدف التقدم للريال عن طريق اللاعب إبراهيم دياز في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني من المباراة، في المواجهة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.

وحال حقق ريال مدريد الفوز اليوم أمام قادش، فأنه سيتوج رسميًا ببطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي: 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ناتشو ــ فيران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش – أردا جولر – إدواردو كامافينجا ــ داني سيبايوس.

 خط الهجوم: إبراهيم دياز – خوسيلو.

بينما جاءت دكة بدلاء ريال مدريد مكونة من:

لونين – كيبا أريزابالاجا – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – فيرلاند ميندي – أنطونيو روديجر.

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