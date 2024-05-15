أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 82.71 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-5-2024، مع استمرار تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4% لتصل إلى 82.71 دولار للبرميل،كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5% إلى 78.39 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالةالأنباءالعمانية.

وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكمورى، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يوميا، أو ثلثي إجمالي إنتاجها، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء.

ومن جانب آخر يُنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين ومخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة اليوم.

حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري

وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يوميا، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة بات أقل تأكيدا، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إنه لا يزال من غير المرجح أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

ومن المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وبحسب أرقام معهد البترول الأمريكي، فإن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بواقع 3.104 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو. وتراجعت مخزونات البنزين 1.269 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 673 ألف برميل.

وفي الشرق الأوسط، توغلت الدبابات الإسرائيلية في رفح بغزة ووصلت إلى بعض المناطق السكنية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص وقصفت قواتها شمال القطاع في بعض من أعنف الهجمات منذ أشهر.