طلاب مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج في رحلة ترفيهية

نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، رحلة ترفيهية لمنطقة الطيور الذهبية بمدينة سوهاج الجديدة، للطلاب ذوى الإعاقات المختلفة بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تعي أهمية اشتراك ذوي الاعاقة من الطلاب فى كافة الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية المقامة بالجامعة، مضيفاً انها تحرص ايضاً علي تنظيم عدداً من الرحلات الترفيهية بهدف صقل شخصياتهم، و إدخال السرور والبهجة والترويج النفسي لهم.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع مدير المركز أن إدارة الجامعة تسعى دائماً إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة باختلاف أنواعها، والعمل على تيسير سبل الحياة الجامعية لهم، بما يحقق لهم أعلى مستوى دمج مع زملائهم من باقي الطلاب، مقدماً شكره لإدارة الجامعة علي تسخير كافة الإمكانيات من أجل احتواء طلاب ذوي الاعاقة.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، أنه شارك بالرحلة ٦٠ طالب وطالبة من الطلاب ذوي الاعاقة المختلفة( بصرية، سمعية، حركية، أقزام)، حيث استمتع الطلاب بالالعاب الترفيهبة المختلفة وبركوب الخيل وزيارة حديقة الحيوانات، بالإضافة إلى ممارسة العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.