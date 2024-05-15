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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

مواعيد مباريات الدورة
مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، بحضور ممثلي الاندية المشاركة حيث يتنافس أربعة فرق علي خطف بطاقه الصعود الأخيرة عقب صعود بتروجت و غزل المحلة .

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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

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كواليس مران الاسماعيلى استعدادا لملاقاة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

الجولة الاولي
الترسانة x حرس الحدود
سبورتنج x منتخب السويس
الجولة الثانية
حرس الحدود x سبورتنج
منتخب السويس x الترسانة
الجولة الثالثة
الترسانة x سبورتنج
حرس الحدود x منتخب السويس

موعد مباريات الدورة الرباعية
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد كشفت في وقت سابق عن موعد مباريات الدورة الرباعية والتي جائت كالتالي :-

حضر القرعة ناصر فراج مدير إدارة المسابقات و معتز سليم المشرف العام على قطاع الكرة بنادي منتخب السويس و فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة  و سامح صابر مدير الكرة بنادى حرس الحدود و محمد احمد مقرر القسم الثاني.

 

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