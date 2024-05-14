الأرصاد: اعتدال الأحوال الجوية على مدار الأسبوع

تشهد حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، واعتدال الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الحالي، وارتفاع درجات الحرارة بدءً من منتصف الأسبوع المقبل مع أولى الموجات الحارة الطويلة.

كما تشهد البلاد أجواء لطيفة باردة ليلًا طوال تلك الفترة.

حالة الطقس :

نهارًا: حار على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ليلًا: مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ملاحظات هامة:

تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ننصح قائدي السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة على هذه الطرق.

نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر: