ضبط محتالان تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط محتالان تخصصا في تزوير المحررات الرسمية احيل المتهمان للنيابة العامة الت باشر التحقي.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (14 خاتم شعار جمهورية "مزورين" منسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة - 2 أكلاشيه "بأسماء أشخاص مُحددة"- عدد من صور وشهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير – عدد من المستندات الخاصة بعملائهما - 10 هواتف محمولة "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وإعترفا بإرتكابهما وقائع التزوير بإستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
و في سياق اخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص ، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة #سيدى_جابر بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "#فيس_بوك " للترويج عن نشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات – عدد من الكتب مجهولة المصدر - 3 أكلاشيه – عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من الإستمارات ودفاتر تحصيل النقدية – 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .