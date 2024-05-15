محافظ الإسكندرية يحذر لن نسمح بالتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية "للوفد" على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف التعديات بكافة أشكالها، وأن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

وأضاف محافظ الإسكندرية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، متابعا أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات الاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد الشريف على الجاهزية من قبل كافة الاحياء وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وقام رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وشن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية سند ٢,٣ وتم التحفظ على كمية من الأسمنت وكذلك إزالة سملات وأعمدة بقرية العلا الشرقية والتحفظ على كمية من الأخشاب فضلًا عن إزالة أعمدة بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن بطيبة ١ عزبة الصعايدة والتحفظ على كمية من حديد التسليح بالإضافة إلى إزالة سقف بالدور الأول علوي منطقة النهضة والتحفظ على كمية من الأخشاب،

وقام حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد حملة مُكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس العاشرة المطار جزء ٣ حوشه ٨ عبارة عن حوائط من الطوب الأبيض والتحفظ على كمية من الأخشاب وإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن شارع التل الكبير لصب أعمدة بالدور الرابع عشر وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة في الأعمال المخالفة.

ونفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بأحد العقارات بعزبة العرب والتحفظ على كمية من الأسمنت والأخشاب فضلًا عن فك شدة خشبية بالدور الأرضي بعزبة البرنس والتحفظ على خلاطة وكمية من الأخشاب.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمت إزالة حوائط بممر عمارات المستقبل بشارع ابن سلامة دربالة وإزالة سقيفة صاج بالدور السادس بشارع الساحه الأحمدية درباله فضلًا عن إزالة حوائط بسطح العقار الكائن شارع الشهيد يوسف غالي سيدي بشر بحري بالإضافة إلى إزالة سقيفه صاج وجزء مرتد بالدور الثامن بالعقار الكائن شارع زينه السيوف بحري.

بينما قام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة لإيقاف أعمال بناء دون ترخيص بمنطقة سكينة الجديدة والتحفظ على كمية من الحديد والأسمنت والأخشاب فضلًا عن إيقاف أعمال بناء بمنطقة سموحة شارع مصطفى كامل، والتحفظ على ونش وكمية من الأسمنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف