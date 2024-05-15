مسلسل إنهيار عقارات الإسكندرية.. عرض مستمر

مازال مسلسل انهيار العقارات القديمة بالإسكندرية وحصد أرواح السكان مستمرة وكثيرة ما يستيقظ الاهالى على كوارث انهيار العقارات نظرا لان الاسكندرية تكتظ بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت.

وكانت قد شهدت عروس البحر المتوسط انهيار عقاران خلال اسبوع واحد مما اسفر عن اصابة اثنان وتحطم 4 سيارات ونجحت قوات الحماية المدنية فى انقاذ عشرات الأشخاص من تحت الانقاض.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا من حى وسط يفيد انهيار عقار مكون من 3 طوابق خلف قسم شرطة العطارين بمنطقة العطارين بحى وسط الإسكندرية مما اسفر عن إصابة شخص وتحطم سيارتان.

وعلى الفور انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون طابق أرضى وطابقين علوى مأهول بالسكان، وتقوم قوات الحماية المدنية برفع الانقاض وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط أن عقار العطارين المنهار صادر له قرار إزالة منذ فترة، وتم إخطار القاطنين بذلك القرار.

وأشارت رئيس الحي أن السكان لم يلتزموا بالقرار ورفضوا تنفيذ القرار، مؤكدة عدم وجود إصابات بالعقار الذي يتبع هيئة التأمينات.

وأكد شهود عيان أن سكان العقار سمعوا أصوت تصدع المنزل فهرعوا خارج المنزل قبل انهياره بدقائق، مشيرين إلى أن هناك أسرتين فقط قاطني هذا العقار، وخرجوا قبل وقوع الحادث عندما شعروا باهتزاز بالعقار القديم التابع لشركة التأمينات.



وفى يوم الاحد الماضي، نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في انقاذ شخص مصاب من أسفل عقار قديم انهار بمنطقة كرموز، غريي محافظة الإسكندرية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار باحد الشوارع في نطاق قسم كرموز، غربي الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص إنهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان مما تسبب فى تحطم سيارتان وانقذت الحماية المدنية 6 اشخاص بينهم 3 اطفال من تحت الانقاض

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحادث لم يسفر عن وفيات،

وأضافت أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 2012، منوهة أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن واحد.