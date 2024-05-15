توقيع مذكرة تفاهم لدعم دور المجتمع المدني في العمل البيئي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مراسم توقيع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيدة عبير سعد الصمودى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوفاق للبيئة والتنمية المتكاملة، بروتوكول تعاون فى اطار دعم دور المجتمع المدنى فى العمل البيئى، وأيضا انطلاقا من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة.

وأوضحت فؤاد، أن هذا التعاون يأتى من خلال المشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من اجل الادارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من كافة مصادر الملوثات والتي تؤثر على صحة الانسان ، ومن ثم اضطلاعها بتحسين الظروف المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري في كافة المحافظات المصرية ، وهو الامر الذي يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وأضافت وزيرة البيئة أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار التعاون مع مبادرات المجتمع المدني فى المجالات البيئية ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتشمل مجالات التعاون ( التنميه المستدامة - دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي - التوعية البيئية - تغير المناخ - التنوع البيولوجى - حملات التشجير - حملات تنظيف نهر النيل والشواطىء من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام - منظومة المخلفات الصلبة )، على ان يتم ذلك من خلال تعاون الطرفان فى تنفيذ عدد من الانشطة وتشمل الندوات التوعوية ، وورش العمل ، وحملات التوعية بالقضايا البيئية.

وتابعت وزيرة البيئة أن هذا التعاون يهدف الى التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير انماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية ، والمبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشكلات البيئية ،ورفع المستوى المعيشى من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ، وأيضا مراعاة البعد البيئي فى كافة الاعمال الخيرية التى تنفذها المؤسسة ، ودمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي ،وتنفيذ الزيارات الميدانية للمشروعات البيئية، بالإضافة إلى العمل على الترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء.

وأوضح أبو سنه أنه وفقا للبروتوكول يقوم جهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفني من خلال الخبراء فى كافة المجالات البيئية بجانب الدعم اللوجيستى، والتعاون فى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين لكافة فئات المجتمع المهتمة بالقضايا البيئية ، كما تلتزم المؤسسه بتقديم خطة عمل وفق برنامج زمنى محدد.