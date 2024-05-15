تين هاج يقترب من الإقالة.. ومدرب إيبسويتش الأقرب لخلافته

يبحث نادي مانشستر يونايتد عن مدرب جديد بعدما أقترب من إقالة مدربه إريك تين هاج بعد النتائج السيئة التي يقدمها مع الشياطين الحُمر.



أصبح الأيرلندي كيران ماكينا، مدرب إيبسويتش تاون الذي صعد بفريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن المرشحين للتعاقد معه في الموسم الجديد.



ويعيش مانشستر يونايتد موسم سيئ بعدما حقق نتائج سيئة ولم يحقق أي بطولة، ونجح فقط في الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام جاره السيتي المقرر له 25 مايو الجاري.



أكدت تقارير صحفية فرنسية أن ماكينا أصبح ضمن قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد، بعدما فشل النادي الإنجليزي في التوصل لاتفاق مع عدد من الأسماء الكبرى لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.



وتابع أن ماكينا صاحب الـ38 عاما قاد إيبسويتش تاون للعودة إلى الدوري الإنجليزي بعد غيابه عنه لـ 22 عاما.



وكان ماكينا عمل من قبل داخل مانشستر يونايتد كمدرب مساعد لـ النرويجي أوليه جونار سولشاير في الفترة ما بين 2018 حتى 2021.



ويقترب مانشستر يونايتد من إقالة مدربه إريك تين هاج من تدريب الشياطين الحمر في نهاية الموسم الكروي الحالي، من أجل الدخول الموسم الجديد بمدرب جديد.

