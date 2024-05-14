صراع ثنائي سعودي لضم فاران من مانشستر يونايتد

دخل نادي النصر في صراع مع نظيره الاتحاد، من أجل الحصول على خدمات رافائيل فاران، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يأتي ذلك وفقًا لما أكده الصحفي الموثوق بين جاكوبس، الذي أوضح أن أندية ‎الاتحاد و النصر عبرا عن اهتمامهما باللاعب.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعلن بشكل رسمي عن رحيل رافائيل فاران، بعد نهاية الموسم الحالي بشكل مجاني.



فاران صاحب الـ31 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، قادمًا من ريال مدريد.

وشارك فاران مع مانشستر يونايتد في 93 مباراة في جميع المسابقات التي شارك فيها الفريق، وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.