وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديري الإدارات التعليمية إستعدادًا لإمتحانات الإعدادية

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور خالد حمدان وكيل المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية، والجوهري سراج رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، ومحمد داود رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة، وعمر فتحي رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية المهنية، ومحمد الشاعر رئيس لجنة الإدارة للإعدادية المهنية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 / 2024، والمقرر ان تبدأ يوم السبت، الموافق الثامن عشر من مايو الجاري، وتنتهي الخميس الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر، حيث سيؤدي الامتحان 88682 طالب منتظم ومنازل بالشهادة الإعدادية العامة، في 412 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى 3588 طالب للشهادة الإعدادية المهنية في 25 لجنة.

وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتأكد من عدم وجود أي وسائل الكترونية تساعد على الغش، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين بختم واضح، والتوجيه بضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الكافي بين مقاعد الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والادارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

وأكد حسن على ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، وشدد على أنه يمنع تماماً خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية طوال فترة الامتحان.

كما أوصى وكيل الوزارة، مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم كامل الدعم لرؤساء اللجان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة، متمنياً التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب.