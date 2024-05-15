دعاء تفريج الهم والكرب المستجاب والمستحب

دعاء تفريج الهم والكرب.. يعد دعاء تفريج الهم والكرب من الأدعية المستجابة والتي من المتوقع أن تبدل الحال لأحسنه، ويلجأ إليه الكثير من الأشخاص خاصة في ظل الزروف الصعبة التي تواجه الجميع خلال الفترة الحالية.



ويدل دعاء العبد وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى من تأكده ويقينه أنه سبحانه قادر على تبديل حاله وتفريج همه وحزنه، إذ إن الاستعانة تكون لله تعالى فقط.

دعاء تفريج الهم والكرب



لا إله إلا الله العظيم الحليم، لاإله إلا الله رب العرش العظيم، أسألك بكل أسمائك وصفاتك أن تفرج كربي وهمي اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

دعاء تفريج الكرب

- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

- اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

- اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير .

- رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

دعاء تفريج الهم

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهرالرجال.

دعاء تفريج الهم والكرب



(اللهم إني أعوذ بك من الهدم ، وأعوذ بك من التردي ، وأعوذ بك من الغرق والحريق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا).

(اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء).

(اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحويل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك).

كلمات تفريج الهم والكرب



كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم.

دعاء تفريج الكرب والهم

(اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي).