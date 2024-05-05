الأربعاء المقبل.."غربان لا تأكل الموتى" لـ دعاء البادي بنقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، ندوة لمناقشة رواية "غربان لا تأكل الموتى" للزميلة دعاء البادي، الصحفية بجريدة الوفد، وذلك بقاعة طه حسين.

ويشارك في الندوة والمناقشة الروائي الدكتور سامح الجباس، والناقد الأدبي خالد جودة عضو اتحاد الكتاب.ويدير الندوة الدكتور أحمد مروان، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وقد صدرت مؤخراً رواية "غربان لا تأكل الموتى" للزميلة دعاء البادي عن دار إشراقة للنشر والتوزيع،حيث تسرد الرواية سيرة عائلة المنسي التي استقرت بمدينة السويس، خلال القرن التاسع عشر، ومآل الحفيد الذي ولد إبان هزيمة يونيه 1967.ويتناول النص -عبر 219 صفحة- تبعات الحروب على البشر سواء انتهت بالهزيمة أو الانتصار.

ولدى بطل "غربان لا تأكل الموتى" قناعات نحو الحروب والغربان تؤثر على مسيرته كلها، وتضطره خيبات متتالية إلى مغادرة مدينته، ليبدأ رحلة جديدة من المعاناة بمدن عدة؛ ومع تصاعد الأحداث يتكشف له الماضي تباعًا ما يجعله أمام واقع حقيقي وآخر مختلق.

يذكر أن الزميلة دعاء البادي، صحفية مصرية، فازت بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي عن رواية "زهرة الأندلس" عام 2019، وحاصلة على جائزة المجلس الأعلى للثقافة عن مسرحية "الرماد" عام 2023، صدر لها متتالية قصصية بعنوان "إنهم يثورون في دُرج الكومودينو" عام 2019



