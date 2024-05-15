وزارة العمل تستكمل تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

أعلنت وزارة العمل، عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بمحافظة الوادي الجديد قام بها مكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية ، ومكتب عمل بلاط ، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.

وقالت وزارة العمل، إن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة فى (جامعة الوادى الجديد، ومجمع المصالح الحكومية المميكن ، وعملية إنشاء البيوت الريفية بمركز بلاط بالداخلة، ومنشأت أخرى) ، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.

وأشار إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ.