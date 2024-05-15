غدًا.. ندوة تثقيفية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بجامعة الفيوم

تنظم جامعة الفيوم بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الخامسة والستون، غدا الخميس فى العاشرة صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

تقام الندوة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة والدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

ختام مهرجان تراث الفيوم

وفى وقت سابق شهد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، ختام وتوصيات مهرجان التراث والحرف اليدوية، الذي نظمته الكلية على مدار يومين بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث والحرف اليدوية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي محمد فوزي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الوهاب المرسي نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، ومنسقي المؤتمر والدكتور مصطفى أبو حمد، والدكتور وحيد عمران، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأعلنت اللجنة المنظمة التوصيات التي خرج بها المهرجان ومن بينها ضرورة إقامة ورش عمل لتدريب الحرفيين على الصناعات اليدوية والتراثية، والتنسيق مع أيادي مصر لتسويق منتجات الحرفيين، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتطوير المنتجات اليدوية، وكذلك إنشاء معرض مفتوح تحت مسمى بيت تراث الفيوم لعرض المقتنيات التراثية المتنوعة، وتشكيل لجنة متخصصة للعمل على دراسة وتوثيق التراث بمختلف أنواعه بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، وأيضًا العمل على توحيد جهود الجهات المختلفة المعنية بالتراث، وإعداد استراتيجية للحفاظ على التراث.

وأكدت التوصيات أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة للترويج للمعالم التراثية من خلال تطبيقات على الهاتف المحمول، ودعم وتشجيع المستثمرين في مجال التراث مع الزامهم بالحفاظ على الشكل المعماري والتراثي المميز، مع السعي نحو إدراج تراث الفيوم في المناهج التعليميه للصفوف ما قبل الجامعية، وإقامة معارض وفعاليات ثقافية تبرز هذا التراث، والتنسيق مع وسائل الإعلام للتركيز على المعالم الثراتية والحرف اليدوية، وأخيرًا إقامة مهرجان سنوي ثابت لتراث الفيوم.

وعقب انتهاء التوصيات تم تكريم المشاركين بورقات بحثية في ورش العمل التي تم تنظيمها خلال المهرجان.