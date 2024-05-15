الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد عرض فيلم IF في دور العرض المصرية

فيلم IF
فيلم IF

في رحلة مشوقة تخوضها فتاة شابة لتكتشف قدرتها على رؤية الأصدقاء الخياليين للجميع، ينطلق فيلم الكوميديا العائلي " IF "IMAGINARY FRIEND للمخرج والمنتج جون كراسينسكي، في دور العرض المصرية ابتداءً من 15 مايو، من خلال شركة Four Star Films.

txt

موعد انطلاق عرض "السرب" فى سينمات الخليج

txt

موعد عرض الفيلم الوثائقي اخترنا الحياة علي WATCH IT


يقدم IF فكرة أصلية نادرة تحظى بدعم استديوهات كبيرة مثل باراماونت، ويمزج بين الشخصيات الحقيقية والرسوم المتحركة بجانب قصة مشوقة ومجموعة كبيرة من الأداءات الصوتية الشهيرة.

فيلم IF 



يُعد IF رحلة ساحرة تتجاوز الحدود بين الواقع والخيال، مع لمسات من الفكاهة والعمق، حيث تدور أحداثه حول فتاة شابة وجارها اللذان يمتلكان قوة سحرية تمكنهما من رؤية الأصدقاء الخياليين الموجودين في خيال الآخرين، فتقرر أثناء شروعها في مغامرة سحرية، أن تعيد ربط هؤلاء الأصدقاء الخياليين الذين قد أصبحوا منسيين الآن في خيال أصحابهم.

يضم الفيلم فريق تمثيل مميزًا بقيادة رايان رينولدز، وجون كراسينسكي، وفيونا شو،  وأصوات فيب وولر بريدج ولويس جوسيت جونيور، وإيملي بلانت، ومات ديمون وستيف كاريل بالإضافة إلى أن الفيلم من كتابة وإخراج جون كراسينسكي ومن بين فريق التمثيل المميزين كيلي فليمنغ، المعروفة بدورها في مسلسل "Walking Dead". 

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

مواد متعلقة

مهرجان كان السينمائي 2024| أفلام مصرية من قلب المجتمع في الدورة 77

اتهامات بخرق قانون نقابة الممثلين.. تطورات أزمة أشرف زكي وطارق الشناوي بسبب روجينا

مهرجان كان السينمائي 2024| حضور محفوف بالمخاطر السياسية للمخرج الإيراني محمد رسولوف

أمسية موسيقية لـ مشيرة عيسى وطلابها بالأوبرا

تواجد استثنائي لـ فلسطين في فعاليات مهرجان كان السينمائي 77

أمال ماهر في حفل خليجي جديد.. الموعد والمكان

"الفصل الثاني".. التفاصيل الكاملة لفيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي 77

مهرجان كان 2024| قائمة الأفلام العربية المشاركة في الدورة 77

الجريدة الورقية