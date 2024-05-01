دخول القافلة السابعة لـ«بيت الزكاة والصدقات» إلى قطاع غزة فجر اليوم

بمشاركة وفود شعبية من 85 دولة في الحملة العالمية «أغيثوا غزة»..

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» دخول القافلة السابعة من الحملة العالمية «أغيثوا غزة» إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، فجر اليوم الأربعاء، وهي عبارة عن 115 شاحنة عملاقة تحمل على متنها 1840 طنًّا من المساعدات الإنسانية، وذلك بناءً على توجيهات فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، ورئيس مجلس الأمناء، وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء غرة شهر مايو 2024م، أن القافلة السابعة، جاءت بمشاركة 85 دولة حول العالم، وتكونت من كميات كبيرة من الأرز، والدقيق، والزيوت، والسمن، والمكرونة، والمعلبات سريعة التحضير، والتمور، والأجبان، والألبان، والمياه المعدنية، والعصائر، والمستلزمات الطبية الضرورية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، وتأمين احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الهمم، كما تضمنت القافلة المفروشات، والمراتب، والملابس التي تناسب جميع الأعمار، وكل ما يحتاجه أهلنا في غزة؛ للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يتعرضون لها.

بيت الزكاة والصدقات يتمكن من دخول نحو 7840 طنًّا من المساعدات حتى الآن

القافلة السابعة لبيت الزكاة والصدقات تدخل غزة

جدير بالذكر، أن القافلة السابعة لبيت الزكاة والصدقات تزامنت مع دخول العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة شهره السابع، وقد بلغت كمية المساعدات التي تمكَّن البيت من إدخالها لأهلنا في غزة نحو7840 طنًّا حتى الآن، بدعم من القيادة السياسية، والتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكيد على استمرار بيت الزكاة والصدقات والدولة المصرية في إغاثة أهلنا في غزة؛ لمنع المجاعة التي يتعرضون لها، وإنقاذ آلاف المصابين هناك.

بيت الزكاة والصدقات يوضح طُرق التبرع لإغاثة غزة

القافلة السابعة لبيت الزكاة والصدقات تدخل غزة

يُذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» خصَّص طُرقًا للتبرع لإغاثة غزة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/3M0TWVM أو طلب مندوب البيت بالاتصال بالخط الساخن 15111، أو عن طريق InstaPay، أو حسابات البيت بجميع البنوك المصرية، وأن البيت مستمر في إغاثة غزة، والمشاركة في إعادة الإعمار بإذن الله.