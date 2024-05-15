سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الأربعاء 15-5-2024

ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-5-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.48 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك مصر سعر 12.48 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.48 جنيه للشراء.

12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.48 جنيه للشراء.

12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.46 جنيه للشراء.

12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.42 جنيه للشراء.

12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.41 جنيه للشراء.

12.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.41 جنيه للشراء.

12.49 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

46.84 جنيه للشراء.

46.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.65 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

58.94 جنيه للشراء.

59.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.48 جنيه للشراء.

12.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

151.85 جنيه للشراء.

152.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.76 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.88 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم بنك مصر سجل 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

بينما سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الاستثمار العربي سجل 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 46.85جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.