Beyon Solutions تستحوذ على Link Development لإنشاء مركز خدمات التحوّل الرقمي

أعلنت شركة Beyon Solutions، إحدى شركات Beyon والتابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية استحواذ على حصة الأغلبية في شركة Link Development، المزود الإقليمي الرائد لحلول البرمجيات للتحول الرقمي، والتي تقدم خدماتها في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ووقع الاتفاقية كلًا من ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon رئيس مجلس إدارةBeyon Solutions ، وكريم بشارة، الشريك الإداري لشركةA15 أحد المساهمين الرئيسيين في شركة Link Development، وهشام البيه، الرئيس التنفيذي لشركة Link Development. وقد حضر حفل التوقيع الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ Beyon للنمو الرقمي، ونيكولاس تون الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions، وآسر رمضان رئيس القطاع التجاري في Link Development والإدارة التنفيذية من كلا الطرفين، والذي أقيم في مقر شركة Beyon في مملكة البحرين 14 مايو.



تركز شركة Link Development على دعم المؤسسات الخاصة والعامة في استراتيجياتها للتحول الرقمي، وبفضل نطاق عملياتها الممتد في 7 مكاتب إقليمية وفريق عملها المحترف والمخصص الذي يتجاوز عدده 700، تمكنت الشركة من اكتساب سمعة قوية في تقديم حلول مبتكرة لشريحة كبيرة من العملاء. بينما تعمل Beyon Solutions كشركة متكاملة لأنظمة التحول الرقمي، حيث تقدم حلولاً قابلة للتطوير إلى جانب كونها فعالة وآمنة تركز على تحقيق النتائج للمؤسسات. يعد استحواذ Beyon Solutions على Link Development، جزءً أساسيًا من خططها الاستراتيجية، والذي سينتج عنه انشاء أحد أكبر مراكز خدمات التحول الرقمي في المنطقة.



قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـBeyon للنمو الرقمي: "يسعدنا اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة للاستحواذ على مزود إقليمي رائد كـLink Development، ونعرب عن تقديرنا لميكيل فينتر رئيس مجلس إدارة شركة Beyon Solutions، على قيادته للخطط الإستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى توسعة نطاق تواجد الشركة ومحفظة منتجاتها في المنطقة."

وأضاف: "أن هذا الاستحواذ هو بمثابة شهادة على التزامنا بالمساهمة في التحول الرقمي في المنطقة، مع الدعم القوي من أعضاء فريق شركات Beyon الرقمية، والمكاتب الإقليمية ومراكز التسليم في 10 دول".



وأوضح نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions: "دمج منظمة كبرى مثل Link Development هي خطوة استراتيجية تتوافق مع طموحنا وتعزز من حلولنا وخدماتنا المقدمة عبر مجموعتنا الإقليمية بشكل كبير. تمتلك كل من شركتي Link Development وBeyon Solutions شراكات استراتيجية مع موردين الرئيسيين مثل Microsoft وAWS وOutSystems، وسيعمل هذا التعاون الناتج عن عملية الاستحواذ على زيادة نطاق محفظة Beyon Solutions بالإضافة إلى إمكانية تقديم حلول رقمية متطورة بشكل سلس لقاعدة زبائننا الإقليمية المتنامية."

وتابع: يتمتع أعضاء الفريق في Link Development بمهارات وخبرة استثنائية، وأنا واثق من أنه بالاستفادة من القدرات الموجودة في المجموعة، سنحقق إنجازات رائعة."

قال كريم بشارة، الشريك الإداري في A15 عن تقديره لإنجازات شركة "لينك ديفيلوبمنت: "أود أن أعبر عن خالص امتناني لفريق Link Development بأكمله على إنجازاتهم الرائعة على مدار السنوات الماضية."



وأضاف بشارة أن هذا الاستحواذ الأخير هو الخروج الثامن لإحدى الشركات التابعة لـ A15، مما يعكس نجاحنا في المساعدة على خلق تجارب ومشاريع استثنائية تحقق عائدات كبيرة لمستثمرينا، مؤكدا أن الشركة لديها يقين بأن Beyon Solutions تمتلك الاستراتيجية الملائمة والمتميزة التي ستسرع النمو وتخلق قيمة كبيرة، ونحن متحمسون لآفاق الشركة المستقبلية ونتطلع إلى رؤية العمل المشترك الذي سيحقق النجاح المستمر في المستقبل للشركتين".

وقال هشام البيه، الرئيس التنفيذي لشركة Link Development: "أنا متحمس للفرص التي سيقدمها هذا الاستحواذ لعملائنا. من خلال الانضمام إلى Beyon Solutions، لا نعزز قدرتنا على تقديم تجارب استثنائية للعملاء فحسب، بل نوسع أيضًا نطاقنا التجاري إلى مناطق لم يتم طرح هذه الخدمات فيها بعد. إن هذه الخطوة الإستراتيجية ستمكننا من توسعة نطاق حلولنا، مما يضمن قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء على نطاق عالمي، مع الحفاظ على التزامنا بالابتكار والتميز".