عاجل
الدفاع الجوي الروسي يُسقط صاروخين فوق بيلجورود وعشرة فوق القرم الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي جنوب قطاع غزة
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التابعي: الجمهور سبب وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية وزيزو عليه دور كبير

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن جماهير الأبيض السبب الأكبر لوصول الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي تزحف وراء النادي الأبيض في كل مكان.

txt

محاكمة مشجع اقتحم مباراة الزمالك ونهضة بركان بعلم فلسطين

txt

بشير التابعي: طموحات الزمالك أكبر من الكونفدرالية

txt

كواليس مران الزمالك اليوم استعدادا لإياب نهائي الكونفدرالية


أضاف التابعي في تصريحات تلفزيونية: جمهور الزمالك يزحف وراء الفريق في كل مكان، وله الفضل الأكبر في الوصول لنهائي الكونفدرالية، واقل شئ من مجلس الإدارة هو توفير تذكرة لأي فرد يريد دخول الاستاد وحضور لقاء النهائي.

وتابع: جمهور الزمالك سيكون كلمة السر في الإياب، ولابد أن يسجل الفريق هدف في اول ربع ساعة، ومستوى الزمالك هو الذي سيجبر معين الشعباني مدرب نهضة بركان على تحديد استراتيجية لعبه.

وواصل: كل ذلك سيتلخص في الـ11 لاعب ومستواهم خلال اللقاء وفي البداية تحديدا، الزمالك لابد أن يهاجم منذ الدقيقة الأولى مع تأمين الدفاع قدر الامكان ومنع نهضة بركان من المرتدات.

وأشار: زيزو كان له دور كبير في لقاء الذهاب ويلعب بشخصية قيادية ويتحدث مع زملائه لتحفيزهم، وأشعر أنه يلعب مصاب لأنه لا يلتحم مع أي لاعب آخر، وكنت قلقا على الزمالك خلال لقاء الذهاب بكل تأكيد.

وتابع: لكن فريق نهضة بركان ليس مخيفا، والزمالك هو الذي منحهم الأفضلية في بداية اللقاء، والفريق الأبيض كان قادرا على الفوز.

وواصل التابعي: البطولة صعبة ويجب أن يؤمن لاعبي الزمالك بقدراتهم وأن يمتلكوا الرغبة من اجل تحقيق اللقب، وهو دور اللاعبين اصحاب الشخصية القيادية داخل الملعب. مؤكدا ان الجمهور سيدعم الفريق بقوة.
 

الجريدة الورقية