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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كواليس مران الزمالك اليوم استعدادا لإياب نهائي الكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً لمباراة  نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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موعد إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاصاً للاعبين تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز المعاون.

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي لخوض تدريبات استشفائية للاعبين لعلاج الإرهاق العضلي، وتضمنت الفقرة الثانية تدريبات تأهيلية داخل أرضية الملعب شارك فيها جميع اللاعبين سواء الأساسيين الذين شاركوا في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة، أو البدلاء والمستبعدين من المواجهة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الأخيرة أمام نهضة بركان بشكل اساسي راحة من باقي فقرات المران والاكتفاء فقط بالبرنامج التأهيلي والاستشفائي خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

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