زيادة الدعم على بطاقات التموين.. كيف يتم ذلك؟

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط تطبيق زيادة الدعم على بطاقات التموين، حيث تستقبل جميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين من الأسر المستحقة للخدمة بغية فحصها وإضافة الأبناء للمقبولين وفقًا للمعايير.

وتبلغ حصة الفرد في التموين 50 جنيهًا لكل فرد على البطاقة، ويتم بها صرف كيس سكر وزجاجة زيت وسلع أخرى بقيمة مبلغ الدعم، فضلًا عن حصة 5 أرغفة يوميًا.

وهناك فئات التي يحق لها إضافة المواليد وهم: حاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش التضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء وزوجاتهم، وأبناء الأسر البديلة، ومستحقو معاش تكافل وكرامة.

وقد شملت شروط إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية التالي: يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وأن يقل المعاش الشهري عن 2500 جنيه، كما يجب أن تكون البطاقة التموينية لـ3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

كما شملت شروط تطبيق زيادة الدعم على بطاقات التموين، أن تكون الأسر المتقدمة بطلب الإضافة من الأولى بالرعاية، وأن يقل عدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة عن 4 أفراد، وأن يكون عمر الأبناء المراد إضافتهم 4 أعوام فأكثر.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين

الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا

النقر على أيقونة التموين.

اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين

إدخال رقم الهاتف والرقم السري.

إدخال الاسم الأول للأم الوالدة

النقر على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين البطاقة.

إدخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته

إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد

كتابة صلة قرابة المولود

يجب اختيار الصفة ضم الأبناء، والنقر على أيقونة إضافة.