وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 11.4 شهر والقمح 3 شهور 

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة شهور.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر اتحاد الغرف التجارية إلى أن احتياطي السكر التمويني يكفي 11.4 شهر لافتا إلى أن الوزارة قامت باستيراد 500 ألف طن سكر لم يتم استخدامهم حتى الآن، واحتياطي القمح يكفي 3 شهور، موضحا أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بلغ 1.1 مليون طن قمح.

وأضاف المصيلحي أن احتياطي الزيت يكفي 5.4 شهرا، فيما حققنا اكتفاء ذاتي من الدواجن ، وبلغ حجم احتياطي اللحوم المجمدة 3 شهور، لافتا إلى أن الوزارة لديها تعاقدات على اللحوم الحية تكفي 11 شهرا

وعن موسم حصاد قصب السكر، فقد تم انتاج 680 ألف طن سكر من اجمالي ما تم استلامه حتى الآن بكميات بلغت 7 ملايين طن قصب، مشيرا إلى أن موسم حصاد قصب السكر على وشك الإنتهاء خلال 10 أيام.

حصاد بنجر السكر

وعن موسم حصاد بنجر السكر، تم إنتاج حتى الآن من 300 إلى 400 ألف طن سكر بنجر خلال الثلث الأول من الموسم والمستمر حتى يونيو المقبل.