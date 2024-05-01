وزير التموين يعلن عن فرص استثمارية جديدة بعد قليل

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل مؤتمر الاعلان عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة فى مشروعات التجارة الداخلية وذلك بحضور كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد وممثلي وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

وسيتم خلال المؤتمر الاعلان عن توفير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، كما سيتم الإعلان ايضاً عن تحديث بيانات منظومة السجل التجارى نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة .