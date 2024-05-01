عاجل
عاجل.. حزب الله يقصف منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ
الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

وزير التموين يعلن عن فرص استثمارية جديدة بعد قليل

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل مؤتمر الاعلان عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة فى مشروعات التجارة الداخلية وذلك بحضور كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد وممثلي وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

وسيتم خلال المؤتمر الاعلان عن توفير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، كما سيتم الإعلان ايضاً عن تحديث بيانات منظومة السجل التجارى نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة .

الجريدة الورقية