موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2024

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.. يبحث الكثيرين عن موعد عيد الأضحى 2024 في مصر حيث ننتظر العشر من ذي الحجة 1445 فضلا عن وقفة عرفة خلال أيام الحج.

موعد وقفة عيد الأضحى 1445

وبعد إعلان رؤية هلال شهر شوال1445، ودخول أيام عيد الفطر 2024 في مصر، حيث نعمل على حساب الأيام المتبقية على موعد عيد الأضحى 2024 في مصر.

موعد وقفة عرفة 2024

وننتظر يوم عرفة للتقرب إلى الله بالصيام، والدعاء، وخير ما يقال من دعاء في وقفة عرفات: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، وعن موعد وقفة عرفة ومتى تبدأ ومتى تنتهي فهى:

تبدأ وقفة عرفة فجر يوم السبت، الموافق 9 يونيو 2024.

تنتهي وقفة عرفة مع غروب شمس يوم الأحد، الموافق 10 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى 2024

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وغرة شهر ذي الحجة، سيكون يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

وسيكون يوم عرفة 9 من ذي الحجة 1444 موافقًا ليوم السبت 15 يونيو 2024، أما أول أيام عيد الأضحى المبارك 10 ذي الحجة 1445 فيوافق يوم الأحد 16 يونيو 2023، وهو أول أيام التشريق الثلاثة.

موعد إجازة عيد الأضحى 1445 في مصر

إجازة يوم عرفة 2024 يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024.

أول أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024.

ثاني أيام عيد الأضحى 1445 يوم الاثنين، الموافق 17 يونيو 2024.

ثالث أيام عيد الأضحى 1445 يوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2023.

رابع أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024.

الأيام المتبقية

بين عيد الفطر وعيد الأضحى شهريِّ شوال وشهر ذي القعدة، بالتالي يكون الفرق بينهما 68 يومًا تقريبًا، حيث شهر شوال ثم ذي القعدة، ويليهما ذي الحجة ليكون أول أيام العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 2024

وكانت قد كشفت الحسابات الفلكية، التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا هو اليوم العاشر من ذي الحجة، الأحد 16 يونيو 2024، حيث توافق غرة شهر ذي الحجة، يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

وتابعت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي بعد حدوث الاقتران يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجرية الموافق 6 يونيو 2024.

وسيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12) - 20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و 14 دقيقة على الترتيب.