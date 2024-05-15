توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التوعية والتمكين البيئي للأشخاص ذوي الإعاقة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،مراسم توقيع الدكتور على أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتورة إيمان محمد كريم المشرف العام للمجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة ، على مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة و المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التوعية والتثقيف والإتاحة والتمكين البيئي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت فؤاد، أن البروتوكول يأتى انطلاقاً من الدور الذى يلعبه كلا الطرفين لرفع الوعى البيئى بالقضايا البيئية والعمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل البيئي والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه وفقاً لبنود البروتوكول يلتزم جهاز شئون البيئة بتأهيل مشرفي ومسئولي الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج للتوعية البيئية وورش عمل تفاعلية للتوعية بكافة القضايا البيئية التي تهدد المجتمع المحلي والعالمي وإكسابهم مجموعة من المعلومات البيئية لفهم أحوال البيئة ومشكلاتها من حولهم وما يتصل بها من ممارسات سلبية ليتمكنوا من نقد هذه الممارسات والعمل على إيجاد حلول لها وذلك بالقاهرة الكبرى وباقي الفروع بالمحافظات .

وأوضح أبو سنه، أن جهاز شئون البيئة يقوم بتنفيذ ندوات وورش عمل فنية وثقافية وحلقات نقاشية للأشخاص ذوي الإعاقة لإكسابهم مجموعة من المهارات البيئية العقلية والحركية لحل تلك المشكلات البيئية، بالإضافة إلى تدريب أسر ذوي الإعاقة على الممارسات الصحيحة للتعامل مع البيئة ومكافحة المخاطر البيئية .

ومن جهة اخرى تنص بنود البروتوكول على أن يقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بترشيح مشرفي ومسئولي الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وغيرهم من المتعاملين مع ذوي الاعاقات لتأهيلهم ، بالإضافة إلى توفير القاعات اللازمة والمجهزة لتنفيذ وإقامة الندوات وورش العمل البيئية والحلقات النقاشية ، وانشاء (جماعة أصدقاء البيئة ) لتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل التطوعي لخدمة البيئة والمجتمع، علاوة على إنشاء موقع الكتروني يضم الانشطة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة .

وأشارت د. ياسمين فؤاد أن الطرفان سيقومان بدراسة امكانية التعاون فى تقديم الدعم الفني والتعريف بالمشروعات البيئية المختلفة من قبل جهاز شئون البيئة والتي تتناسب مع إحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم التنسيق بين الطرفين فيما يخص المشروعات الأجنبية بوزارة البيئة والمنح المحلية والدولية وذلك في مجالات التوعية والإتاحة والمشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في أي فعاليات تخص تلك المشروعات مما يرفع من روحهم المعنوية وإدماجهم في المجتمع بشكل فعال.

واضافت الوزيرة أنه سيتم اتاحة الفرصة والمجال لتمثيل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات والمؤتمرات وحلقات النقاش الخاصة بقضايا البيئة كخطوة أساسية على طريق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة القضايا والمشكلات البيئية والمشاركة في إيجاد حلول لها، على أن يقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ مشروع "قراءة كتب واصدارات التوعية البيئية والتي تصدرها وزارة البيئة " كملفات صوتية مسموعة لتتناسب مع بعض الإعاقات وذلك بعد تحديد قوائمها بواسطة اللجنة التنسيقية المختصة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، ويلتزم الطرفان وفقاً لبنود البروتوكول بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة ووضع الخطة التنفيذية وتذليل أي عقبات قد تواجه اليات التنفيذ.