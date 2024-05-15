قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا من مدينة الخليل اليوم

قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، باعتقال 12 مواطنا من مدينة الخليل وبلدة يطا جنوبا، وذلك بعد اقتحام المدينة ومداهمة العديد من المنازل.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت عبد الله زياد الرجبي، وقصي زياد الرجبي، وثائر يونس الرجبي، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: يحيى إسماعيل العمور، وقصي وأسامة خالد العمور، وسفيان أحمد العمور، ومحمد وموسى العمور، وبراء الهريبي، وسمير بحيص، وسالم رشيد، عقب مداهمة منازلهم في بلدة يطا جنوب الخليل.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة مواطنين بينهم طفلين، من طولكرم.

ونقلًا عن "وفا"، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مراد سمور، بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي بالمدينة.

وكانت قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي، وجابت شوارعها وأحياءها وضواحيها وتحديدا عِزب الطياح، والجراد وناصر، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية طفلين من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وهما: يامن راني دروبي (15 عاما)، وعمرو أحمد دروبي (15 عاما)، من منزليهما في القرية.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي 35173 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 79061 مواطنا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.