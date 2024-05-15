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الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

6 أدعية لا تغفلها يوميًا.. تعرف عليها

دعاء
دعاء

إنَّ باب الدعاء واسعٌ، وللمسلمِ أن يدعوا ربَّه براحةِ القلبِ بما شاء من صيغٍ، ونذكر هنا بعض الأدعية العامة التي يمكن الاستعانة بها، ومنها ما يلي: اللهم إن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح.

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قبل مغرب آخر أيام رمضان.. دعاء وداع الشهر الفضيل

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فضل دعاء سورة يس لقضاء الحاجة

 اللهم إن نمت على ضيق فأيقظني على فرج. اللهم إن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك. اللّهم إنّك لا تحمّل نفسا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به.

 اللهم باعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني استودعتك كبائر أحلامي، وصغائر أمنياتي، فاحفظهم في علم الإعجاز عندك. 

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الجريدة الورقية