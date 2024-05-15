6 أدعية لا تغفلها يوميًا.. تعرف عليها

إنَّ باب الدعاء واسعٌ، وللمسلمِ أن يدعوا ربَّه براحةِ القلبِ بما شاء من صيغٍ، ونذكر هنا بعض الأدعية العامة التي يمكن الاستعانة بها، ومنها ما يلي: اللهم إن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح.

اللهم إن نمت على ضيق فأيقظني على فرج. اللهم إن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك. اللّهم إنّك لا تحمّل نفسا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به.

اللهم باعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني استودعتك كبائر أحلامي، وصغائر أمنياتي، فاحفظهم في علم الإعجاز عندك.