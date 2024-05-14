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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جالاردو يغيب عن الاتحاد السعودي في المباراة القادمة

جالاردو مدرب الاتحاد
جالاردو مدرب الاتحاد

أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم أن المدير الفني مارسيلو جالاردو وطاقمه الفني لن يقودوا فريق الاتحاد في المباراة القادمة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الخليج يوم الخميس المقبل في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن.

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إقالة جالاردو من تدريب الاتحاد السعودي

اتخذت إدارة نادي الاتحاد السعودي قرارًا نإقالة المدير الفني مارسيلو جالاردو من تدريب الفريق الكروي الأول بنهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب الإخفاقات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الصحفي الشهير فابريزو رومانو في تصريحاته اليوم أنه تمت إقالة مارسيلو غالاردو رسميًا من تدريب نادي الاتحاد، عن أن يتم الإعلان الرسمي عن الخبر خلال الأيام المقبلة.

وبدأت إدارة الاتحاد البحث عن مدير فني جديد لقيادة كتيبة النمور في الموسم المقبل، كما بدأت الإدارة البحث عن صفقات جديدة لدعم الفريق في جميع المراكز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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