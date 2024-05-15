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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يعتقل مواطنين من حوسان غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنين
الاحتلال يعتقل مواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم.

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وحسب وكالات أنباء فلسطينية، أفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد نضال حمامرة (25 عاما)، وياسر محمد احمد سباتين (27 عاما) بعد مداهمة منزليهما في القرية، بحسب “وفا”.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بينهم طفلين، من طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مراد سمور، بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي بالمدينة.

وكانت قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي، وجابت شوارعها وأحياءها وضواحيها وتحديدا عِزب الطياح، والجراد وناصر،  وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية طفلين من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وهما: يامن راني دروبي (15 عاما)، وعمرو أحمد دروبي (15 عاما)، من منزليهما في القرية.

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