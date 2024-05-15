الرئيس الصربي يشكر السلطات الروسية لدعمها وحدة أراضي بلاده

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن شكره للسلطات الروسية لدعمها وحدة أراضي بلاده واحترام سيادتها.

وكتب فوتشيتش بعد اجتماعه مع سفير موسكو لدى بلغراد "ألكسندر بوتسان-خارشينكو"، على حسابه الرسمي بموقققع التواصل الاجتماعي "إنستجرام المحظور في روسيا بسبب ملكيته لشركة ميتا، التي تم تصنيفها على أنها متطرفة":"لقد شكرت روسيا مرة أخرى على موقفها الثابت بشأن وحدة أراضي صربيا واحترام سيادتنا ، والطريق الذي اختارته بلادنا ليس سهلا لكننا نتوقع الحصول على الدعم الكامل من كل أصقاء صربيا الحقيقين".. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضاف الرئيس الصربي، أنهما خلال الاجتماع تبادلا وجهات النظر، حول جهود صربيا للدخول إلى المسرح الدولي ليس فقط لضمان مصالحها الوطنية ولكن أيضا احتراما للقانون الدولي والمبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها نظام عالمي عادل".

كما قال فوتشيتش:"شددت على أنه من الضروري لبلادنا الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وأشرت إلى أن الإجراءات والمبادرات التعسفية التي اتخذتها بريشتينا مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سريبرينيتسا لن تسهل عملية المصالحة ولن تعزز الثقة والتعاون".

وفي وقت سابق، وفي تعليقه على التصويت المرتقب على قرار بشأن "سربرينيتشا" بقيادة ألمانيا ورواندا، قال فوتشيتش إنه سيرسل مبعوثا خاصا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس.

في 8 يوليو 2015، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتعلق بمأساة سربرنيتسا عام 1995، ووصفت الوثيقة مقتل حوالي 8000 مسلم بوسني في الجيب بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية وشددت على أن إنكار الحقيقة يمنع المصالحة في البوسنة والهرسك.

وحذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين من طرح القرار للتصويت، قائلا إنه يهدد بتفاقم الوضع في البوسنة في الهرسك، وكذلك في جميع أنحاء البلقان.