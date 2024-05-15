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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أحياء وبلدات في عدة محافظات فلسطينية فجر اليوم مسيرات في المغرب والولايات المتحدة وإسبانيا تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن تخطر الكونجرس بمساعدات عسكرية بمليار دولار لإسرائيل

الكونجرس الامريكي
الكونجرس الامريكي

ذكر مسؤولان أميركيان أن وزارة الخارجية حولت حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى الكونجرس لمراجعتها.

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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أحياء وبلدات في عدة محافظات فلسطينية فجر اليوم

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خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة لنفاد الوقود وتعرض مئات المرضى للخطر


وقال أحد المسؤولين لرويترز إن أحدث حزمة أسلحة تشمل قذائف دبابات ومورتر ومركبات تكتيكية مدرعة.
ويراجع رؤساء وأعضاء لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب صفقات الأسلحة الأجنبية الكبرى.
وكان الرئيس جو بايدن قال الأسبوع الماضي إنه أرجأ شحنة قنابل تزن 2000 رطل (907 كيلوجرامات) و1700 قنبلة زنة 500 رطل إلى إسرائيل لمخاوف من استخدامها في اجتياح واسع النطاق لمدينة رفح في جنوب غزة.
وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم اجتياح رفح دون ضمانات للمدنيين بعد مرور سبعة أشهر على الحرب التي دمرت غزة.

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