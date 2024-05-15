أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من حروب تؤثر على اقتصادات الدول وكذلك على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3560 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3115 جنيهًا.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2670 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو2347 دولارًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3560 جنيهًا

وجاء سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 8900 جنيهًا.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 17800 جنيهًا.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 35600 جنيها.