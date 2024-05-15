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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أحياء وبلدات في عدة محافظات فلسطينية فجر اليوم مسيرات في المغرب والولايات المتحدة وإسبانيا تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من حروب تؤثر على اقتصادات الدول وكذلك على سعر المعدن الأصفر.

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توريد 59 ألف طن من الذهب الأصفر بالإسكندرية

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تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3560 جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3115 جنيهًا.
جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2670 جنيهًا.
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو2347 دولارًا.
بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3560 جنيهًا 
وجاء سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 8900 جنيهًا.
وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 17800 جنيهًا.
ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 35600 جنيها.

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الجريدة الورقية