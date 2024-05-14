تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، انخفاضا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 بنحو 20 جنيها، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 وسعر الجنيه الذهب في مصر.

ويعتبر الذهب الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل في ظل حالة التذبذب التي يشهدها المعدن الأصفر، خاصة الأزمة الأوكرانية الروسية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

سعر المصنعية

ويختلف سعر مصنعية الذهب من تاجر لاخر ومن منطقة لاخرى.

أسعار الذهب في مصر

العيار

السعر

سعر الجنيه الذهب

25,040.00

سعر الذهب عيار 24

3,577.10

سعر الذهب عيار 21

3,110.00

سعر الذهب عيار 18

2,682.90

سعر الذهب عيار 14

2,092.60