الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، انخفاضا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 بنحو 20 جنيها، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 وسعر الجنيه الذهب في مصر.

ويعتبر الذهب الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل في ظل حالة التذبذب التي يشهدها المعدن الأصفر، خاصة الأزمة الأوكرانية الروسية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

سعر المصنعية

ويختلف سعر مصنعية الذهب من تاجر لاخر ومن منطقة لاخرى.

أسعار الذهب في مصر

العيار

السعر

سعر الجنيه الذهب

25,040.00

سعر الذهب عيار 24

3,577.10

سعر الذهب عيار 21

3,110.00

سعر الذهب عيار 18

2,682.90

سعر الذهب عيار 14

2,092.60

مواد متعلقة

أسعار الذهب تقفز 25 جنيهًا في التعاملات المسائية

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

السر في عيار 24.. أسعار الذهب تقفز في المملكة العربية السعودية

ارتفاع أسعار الذهب بالإمارات في مستهل تداولات اليوم السبت

شعبة الذهب تكشف عن سبب الارتفاع المتتالي لسعر المعدن الأصفر (فيديو)

انخفاض أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

مفاجأة مدوية| ارتفاع أسعار الذهب مسلسل مجهول النهاية

سعر الذهب في محال الصاغة اليوم الأربعاء

الجريدة الورقية