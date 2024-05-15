أفضل 5 أطعمة صحية أكلها يمنع إصابتك بضربة شمس في الحر الشديد

تأثير الموجات الحارة على الصحة قد يكون خطيرًا، حيث يمكن أن يسبب الإصابة بضربة شمس نتيجة لتجاوز درجة حرارة الجسم الطبيعية بشكل كبير. وتعود الأسباب الرئيسية لهذا التأثير إلى الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.

أطعمة تحمي من الإصابة بضربة شمس

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث سايد"، هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في منع ضربة الشمس أثناء زيادة درجة حرارة الجسم خلال فترات الموجات الحارة، وفيما يلي نستعرض أبرزها…

١- الفواكه الطازجة

تعتبر الفواكه الطازجة مرطبًا فعّالًا وقد تحافظ على استقرار درجة حرارة الجسم، حتى في ظل الشمس الحارقة.

٢- الخضروات الورقية

تساهم الخضراوات الورقية في تعزيز الحماية ضد الأمراض المرتبطة بالحرارة بفضل غناها بالمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات.

٣- ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند أحد أفضل المشروبات المرطبة، حيث يحتوي على الشوارد الأساسية والمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

٤- الزبادي

بجانب دوره في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، يساهم الزبادي في الحفاظ على برودة الجسم والوقاية من ضربات الشمس.

٥- ماء النعناع

يعتبر الماء المنقوع بأوراق النعناع إضافة مثالية خلال فصل الصيف، حيث يساعد في تبريد الجسم ومنع السكتة الدماغية.