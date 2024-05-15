افتتاح مهرجان كان 2024.. نجوم ومشاهير العالم يلتقون في حب "السعفة الذهبية"|(شاهد) 40 لقطة لا تُنسى

توجهت أنظار العالم خلال الساعات الأخيرة نحو حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي 2024 في دورته الـ 77، حيث شهد حضور نخبة مميزة من نجوم هوليوود والوطن العربي تحت شعار "قلب صناعة السينما"، وذلك على مسرح Grand Théâtre Lumière، في مشهد عالمي ذات طابع خاص وفريد، يتكرر مرة واحدة كل عام، لكونه يجمع نجوم الفن وصناعة الترفيه والمشاهير حول العالم العربي والغربي.

لقطات لا تنسى من حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي 2024

بدأ حفل الإفتتاح بلقطة طريفة لحظة ظهور الكلب ميسي ضمن أول الحضور على السجادة الحمراء لمهرجان كان، فسرعان ما التفت الأنظار حوله، وتوجهت عدسات الكاميرات نحوه، لتتابعه طوال سيره تجاه الدرج حتى صعد وعليه واتجه إلى قاعة الحفل.

اكتمل رونق الحفل بلقاء نجوم ومشاهير العالم في حب "السعفة الذهبية الفخرية"، تلك الجائزة التي كانت من نصيب النجمة الأميركية ميريل ستريب، التي تألقت على السجادة الحمراء كالعروس بإطلالة فخمة مزجت بين الأنوثة والرقة في آن، وجاء ذلك تكريمًا وتمجيدًا لتاريخها السينمائي الحافل بعدد ضخم من الأعمال الفنية العظيمة.

لم تتمكن ميريل ستريب من حبس دموعها لحظة تسلمها السعفة الذهبية من جولييت بينوش، وسط تصفيق الجمهور، بينما كانت تشاهد المقاطع الاستعادية لمسيرتها الفنية وتستعيد ذكريات لا تُنسى بحسب وصفها.

حرصت على توجيه رسالة حب وتقدير للجمهور، مُعربة عن سعادتها بتسلم الجائزة، حيث قالت: "إن مشاهدة المقاطع الاستعادية لمسيرتي المهنية كان مثل النظر من نافذة قطار سريع، ومشاهدة شبابي وهو يطير إلى منتصف عمري مباشرة حيث أقف على هذه المسرح الليلة".

وأضافت ستريب والدموع في عينيها: "هناك الكثير من الوجوه والعديد من الأماكن التي أتذكرها"، لافتة إلى أنها تشعر بالإمتنان والفخر للترحيب بعودتها بعد 35 عاماً، حيث كان آخر ظهور لها في فيلم Evil Angels عام 1989 للمخرج فريد شيبيسي، والذي جسدت خلاله دور أم متهمة بوأد الأطفال.

كما أشارت ميريل إلى إنها في آخر مرة حضرت مهرجان كان، كانت بالفعل أم لثلاثة أطفال، وكانت على وشك أن تبلغ الأربعين من عمرها معتقدة أن مسيرتها قد انتهت.

وتابعت ميريل: "السبب الوحيد لوجودي هنا الليلة واستمرار ذلك هو بسبب الفنانين الموهوبين الذين عملت معهم ، أنا ممتنة جداً لأنكم لم تملوا من وجهي ولم تفعلوا ذلك. قالت لي والدتي، التي عادة ما تكون على حق في كل شيء: ميريل، عزيزتي، سوف ترين. كل شيء يسير بسرعة كبيرة. سريع جداً. وقد حدث بالفعل. باستثناء كلامي فهو طويل جداً".

في الوقت نفسه، سرقت النجمة يسرا الأضواء من نجمات هوليوود، بإطلالة أنثوية ناعمة، لحظة وصولها على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي، رفقة الإعلامية ريا أبي راشد ورجل الأعمال عمرو منسي، الذي حرص على مشاركة متابعيه صورة تجمعهم مع المخرجة ماريان خوري، لحظة وصولهم المهرجان، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2024

وكان من بين أبرز حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي؛ أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، اللذين ظهروا في لقطة عفوية مع بدء حفل الافتتاح، وهم يرقصون معًا على السجادة الحمراء، وكان من بينهم المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، بالإضافة إلى نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما، بينهم المخرجة اللبنانية نادين لبكي، وكاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

"Le Deuxième Acte" فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي

ومن المقرر عرض فيلم افتتاح المهرجان وهو فيلم"Le Deuxième Acte" أو The Second Act للمخرج كوينتن دوبيو، وهو أحدث فيلم كوميدي للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي غزير الإنتاج.

تدور قصة الفيلم حول فلورنسا التي تريد تقديم الرجل الذي تحبه بجنون ويدعى ديفيد إلى والدها، لكن حقيقة الأمر أن ديفيد غير منجذب إلى فلورنسا ويريد أن يجعلها تقع في حب صديقه ويلي.