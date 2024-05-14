بعد 35 عامًا.. دموع ميريل ستريب تضيء افتتاح مهرجان كان السينمائي: هذا هو السبب الوحيد لوجودي (شاهد)

انطلق افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 منذ قليل تحت شعار "قلب صناعة السينما" في مسرح Grand Théâtre Lumière، حيث بدأ بتسلم النجمة الأميركية ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية، تكريمًا وتمجيدًا لتاريخها السينمائي الحافل بعدد ضخم من الأعمال العظيمة.

أول تعليق للنجمة ميريل ستريب بعد تسلمها السعفة الذهبية

لم تتمكن ميريل ستريب من حبس دموعها لحظة تسلمها السعفة الذهبية من جولييت بينوش، وسط تصفيق الجمهور، بينما كانت تشاهد المقاطع الاستعادية لمسيرتها الفنية وتستعيد ذكريات لا تُنسى بحسب وصفها.

ميريل ستريب

حرصت على توجيه رسالة حب وتقدير للجمهور، مُعربة عن سعادتها بتسلم الجائزة، حيث قالت: "إن مشاهدة المقاطع الاستعادية لمسيرتي المهنية كان مثل النظر من نافذة قطار سريع، ومشاهدة شبابي وهو يطير إلى منتصف عمري مباشرة حيث أقف على هذه المسرح الليلة".

وأضافت ستريب والدموع في عينيها: "هناك الكثير من الوجوه والعديد من الأماكن التي أتذكرها"، لافتة إلى أنها تشعر بالإمتنان والفخر للترحيب بعودتها بعد 35 عاماً، حيث كان آخر ظهور لها في فيلم Evil Angels عام 1989 للمخرج فريد شيبيسي، والذي جسدت خلاله دور أم متهمة بوأد الأطفال.

ميريل ستريب

كما أشارت ميريل إلى إنها في آخر مرة حضرت مهرجان كان، كانت بالفعل أم لثلاثة أطفال، وكانت على وشك أن تبلغ الأربعين من عمرها معتقدة أن مسيرتها قد انتهت.

وتابعت ميريل: "السبب الوحيد لوجودي هنا الليلة واستمرار ذلك هو بسبب الفنانين الموهوبين الذين عملت معهم ، أنا ممتنة جداً لأنكم لم تملوا من وجهي ولم تفعلوا ذلك. قالت لي والدتي، التي عادة ما تكون على حق في كل شيء: ميريل، عزيزتي، سوف ترين. كل شيء يسير بسرعة كبيرة. سريع جداً. وقد حدث بالفعل. باستثناء كلامي فهو طويل جداً".

وكان أول وآخر ظهور للنجمة المتألقة ميريل ستريب في مهرجان كان السينمائي، منذ 35 عاماً، عندما فازت بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Evil Angels.

ميريل ستريب

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2024

على صعيد آخر، تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته الـ 77، نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، وكاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.