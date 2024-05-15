ضبط 230 علبة سجائر في حملة تموينية بالفيوم

شنت إدارة تموين سنورس بالفيوم حملة على الأسواق والمحال التجارية بدائرة الإدارة، بالإضافة إلى متابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون بدائرة الإدارة التموينية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، برئاسة المهندس محمد فتحي رئيس المركز.

تحرير 18 محضر ضد التجار والمخابز المخالفة بالفيوم

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية وعددا من الصوامع والشون والهناجر بدائرة مركز سنورس، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات بالمخابز والأسواق، بالإضافة إلى ضبط تصرف في عدد 230 علبة سجائر في الحصة التى تم استلامها من الشركة، وبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، كما تم تحرير عدد 18 محضر ضد التجار وأصحاب المخابز المخالفة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضد المخالفين، بمركز شرطة سنورس، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وفي نفس السياق قامت إدارة تموين سنورس، بتنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز وطريق بحيرة قارون السياحي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.