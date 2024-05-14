(فيديو) رقص ليلي جلادستون وجريتا جيروج أعضاء لجنة التحكيم على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان كان

في لقطة عفوية مع بدء حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، ظهر عدد من أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، وهم يرقصون معًا على السجادة الحمراء، وكان من بينهم المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون.

أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2024

تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته الـ 77، نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، وكاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

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انطلاق حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77

وانطلق افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 منذ قليل تحت شعار "قلب صناعة السينما" في مسرح Grand Théâtre Lumière، حيث بدأ بتسلم النجمة الأميركية ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية، تكريمًا وتمجيدًا لتاريخها السينمائي الحافل بعدد ضخم من الأعمال العظيمة.

لم تتمكن ميريل ستريب من حبس دموعها لحظة تسلمها السعفة الذهبية من جولييت بينوش، وسط تصفيق الجمهور، بينما كانت تشاهد المقاطع الاستعادية لمسيرتها الفنية وتستعيد ذكريات لا تُنسى بحسب وصفها.

حرصت على توجيه رسالة حب وتقدير للجمهور، مُعربة عن سعادتها بتسلم الجائزة، حيث قالت: "إن مشاهدة المقاطع الاستعادية لمسيرتي المهنية كان مثل النظر من نافذة قطار سريع، ومشاهدة شبابي وهو يطير إلى منتصف عمري مباشرة حيث أقف على هذه المسرح الليلة".

وأضافت ستريب والدموع في عينيها: "هناك الكثير من الوجوه والعديد من الأماكن التي أتذكرها"، لافتة إلى أنها تشعر بالإمتنان والفخر للترحيب بعودتها بعد 35 عاماً، حيث كان آخر ظهور لها في فيلم Evil Angels عام 1989 للمخرج فريد شيبيسي، والذي جسدت خلاله دور أم متهمة بوأد الأطفال.

كما أشارت ميريل إلى إنها في آخر مرة حضرت مهرجان كان، كانت بالفعل أم لثلاثة أطفال، وكانت على وشك أن تبلغ الأربعين من عمرها معتقدة أن مسيرتها قد انتهت.

وتابعت ميريل: "السبب الوحيد لوجودي هنا الليلة واستمرار ذلك هو بسبب الفنانين الموهوبين الذين عملت معهم ، أنا ممتنة جداً لأنكم لم تملوا من وجهي ولم تفعلوا ذلك. قالت لي والدتي، التي عادة ما تكون على حق في كل شيء: ميريل، عزيزتي، سوف ترين. كل شيء يسير بسرعة كبيرة. سريع جداً. وقد حدث بالفعل. باستثناء كلامي فهو طويل جداً".