إستمرار تقديم عروض الموسم المسرحي بفرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر مايو الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية، وخلال ذلك قدّم فرع ثقافة الفيوم عرضيين مسرحيين، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

جاء العرض الأول بعنوان "عنترة" تدور أحداثه حول شخصية "البطل" الذى عاش يبحث عن حريته، إلى أن أصبح هو الضحية، وذلك للتأكيد على فكرة أن هذا الزمن بحاجة إلى البطولات الجماعية وليست الفردية.

العرض لفرقة صلاح حامد المسرحية، تأليف يسري الجندي، وإخراج عزت زين، ويتم تقديم العروض على مسرح مجلس مدينة الفيوم، في تمام الثامنة والنصف مساءً كل يوم.

جاء العرض الثاني بعنوان "يوم في زماننا" عن نص الكاتب السوري سعد الله ونوس، وتدور أحداثه حول "مُعلم" يعمل جاهدا للبحث عن أسباب انهيار القيم والأخلاق، كمحاولة لإصلاح شأن المجتمع، العرض لفرقة سنورس المسرحية وإخراج راندا شريف اللاهوني، ويستمر عرضه مساء اليوم الأربعاء على مسرح المدرسة الصناعية.

العرضان إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذا بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.

ثقافة الفيوم تواصل فعاليات الورشة التدريبية "دور تتطور"..

من ناحية أخرى واصل الفرع فعاليات الورشة التدريبية "دور تتطور" الخاصة بإعادة تدوير خامات البيئة في مجال أشغال الخزف والمقامة بمكتبة الفيوم العامة، الورشة التدريبية للفنانة إسراء عبد العليم وتستمر حتى 3 يونيو المقبل، وتنفذ بإشراف الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.