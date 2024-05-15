نجم الأهلي السابق: حسام حسن يحتاج للمساندة

أكد خالد جادالله نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لن يكون لها أي تأثير مطلقا، خصوصا أنه لم يتم مشاهدة التصريحات تليفزيونيًا، وتم نقل حديث المدرب من جانب الصحفيين فقط، وقد يكون فتح قلبه وتحدث عن بعض السلبيات في الدوري المصري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك سلبيات بالطبع في الكرة المصرية، وبالعودة لمرحلة ما قبل حسام حسن، وكان يتم اختيار اللاعبين من الأهلي والزمالك وبيراميدز، وقد يكون يقصد أن الدوري لا يفرز لاعبين آخرين بخلاف القوام الرئيسي من الأندية الثلاثة".

وتابع:" رغم ان الدوري يضم 18 ناديًا، وقديمًا المنتخب الوطني كان يتواجد فيه لاعبين من الأقاليم بجانب القطبين، كان هناك 10 أندية تغذي المنتخب الوطني بلاعبين، لكن الوضع تغير الآن، واصبح المنتخب أكبر نسبة منه من الأهلي، وبعده بيراميدز ثم الزمالك، ولا يوجد أي لاعب من الأندية الآخرى، وهذا هو ما كان يقصده حسام حسن، وأنا مؤيد لما ذكره في هذه النقطة".

وأضاف: "حسام حسن حاليا يحتاج إلى مساندة من أجل نجاح منتخب مصر، ويجب التوقف عن انتقاده، وأي مدرب يكون سعيد عندما يكون الدوري قوي من أجل توسيع قاعدة اختياراته وضم لاعبين أقوياء، نعلم جميعًا طبيعة حسام، بأنه دائمًا يتحدث بدون حساب "اللي في قلبه على لسانه"، ومدرب المنتخب دائما يحتاج للحكمة وأن تكون تصريحاته دبلوماسية في المقام الأول".

وأكمل: "حسام حسن ليس سعيدًا بالمستوى الفني للاعبي الدوري المصري، وسيكون من الصعب ضم وجوه جديدة خلال المعسكر المقبل".

وزاد: "الزمالك عليه أن يبدأ بشكل قوي في لقاء الإياب أمام نهضة بركان المغربي، والبداية ستفرق كثيرا من أجل تحقيق الأفضلية على الخصم، واتمنى تتويج الأبيض باللقب من أجل جماهيره ومجلس إداراته، واتمنى الروح تكون جيدة".

وأشار إلى أن مواجهة الأهلي والترجي لن تكون سهلة لأن الفريق التونسي مميز ويضم عناصر جيدة، ورغم أن المستوى الفني للأهلي جيد، لكن الترجي يلعب بشكل خططي عالي جدًا، ولم يستقبلو أهداف في أخر 7 مباريات بالبطولة، ودائمًا أنا قلق جدا من الفريق الذي يدافع بشكل قوي، ولكن الأهلي كأفراد لديه حلول فردية وشخصية اللاعبين وثباتهم الانفعالي ستجعله يحقق نتيجة جيدة في رادس.