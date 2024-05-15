تفاصيل التاكسي الكهربائي في العاصمة الإدارية المقرر تشغيله اليوم

تبدأ وزارة النقل، اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية (عدد 10 سيارات كهربائية (يعمل تاكسى) داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية وذلك من إجمالى عدد 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع ( عدد 60 سيارة شيفروليه بولت – عدد 85 سيارة MG4 ).

والسيارات المزمع تشغيلها، على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى إتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الإتحاد العربى ( سوبر جيت ) بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو إنبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

ويمكن حجز السيارة سيكون متوفر عن طريق التطبيق الذكى للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقى الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.