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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فاندنبروك يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز

فاندنبروك
فاندنبروك

أبدى سفين فاندنبروك مدرب فريق الوداد المغربي السابق وليرس البلجيكي الحالي، إعجابه الشديد بفريق صن داونز الجنوب إفريقي.

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وقال فاندنبروك في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "صن داونز هو أفضل فريق في إفريقيا وذلك ليس بسبب النتائج ولكن بسبب الأداء الذي يقدمه في كل النواحي، أنا أراه فريق بمواصات أوروبية".

وتابع: "ما يعيب فريق صن داونز أن مدربه مغرور، ولكن من الناحية الفنية الفريق مميز جدا".

وأضاف: "إذا تحدثنا من ناحية النتائج سيكون الأهلي هو الأقوى في إفريقيا بالطبع بسبب نتائجه المواسم الماضية والبطولات التي حصدها".

وأتم: "لقد حدثت مفاوضات معي من قبل مع ناديي الزمالك وبيراميدز الموسم الماضي، ولكن لم نتوصل إلى اتفاق بسبب بعض وجهات النظر".

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