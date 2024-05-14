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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج تأهيلي خاص لمصطفى شلبي بمران الزمالك اليوم

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي

أدى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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كواليس مران الزمالك اليوم استعدادا لإياب نهائي الكونفدرالية


يأتي ذلك وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الضامة.

وخاض مصطفى شلبي بعض التدريبات التأهيلية داخل الملعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة بعد العودة من المغرب عقب خوض لقاء الذهاب أمام نهضة بركان.

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