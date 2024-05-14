الهلال يستعيد الدوسري قبل موقعة النصر في نهائي كأس الملك

تلقى الجهاز الفني لفرق الهلال السعودي اخباراً سارة بخصوص إمكانية لحاق نجم الفريق سالم الدوسري بالمواجهة المرتقبة أمام منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت تقارير سعودية أن سالم الدوسري شارك في جزء من مران الهلال اليوم الا أنه لن يشارك في المباراة المقبلة امام الحزم والتي ستشهد تتويج الزعيم بلقب دوري روشن.

ومن المنتظر أن يشارك الوسري في التدريبات بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبية بعد انهاءه البرنامج التأهيلي الذي خضع له منذ إصابته.

ويسابق الجهاز الفني للهلال الزمن من أجل لحاق سام الدوسري بمباراة الهلال المرتقبة حيث يسعى “ الزعيم” لتأكيد تفوقه وهيمنته على الكرة السعودية بالجمع بين بطولتي الدوري والكأس في الموسم الحالي.